В Одесі жінка мало не померла після укусу кішки

В Одесі кішка прокусила жінці променеву артерію, через що почалася артеріальна кровотеча та геморагічний шок. Врятував жінку від смерті вчасний приїзд медиків.

Про це пише один із місцевих Telegram-каналів.

"Кішка мало не вбила власницю. Вона прокусила одеситці променеву артерію, через що почалася артеріальна кровотеча та геморагічний шок. Медики встигли приїхати та вчасно надати жінці допомогу, врятувавши життя", – йдеться у повідомленні.

Історію з укусом кішки також підтвердили у Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Одеської області.

"Медики прибули на місце уже за 7 хвилин. Почавши надавати постраждалій допомогу, наклавши джугт, підключивши інфузії до системи, фельдшер додатково викликав лікарську бригаду, яка стабілізувала жінку і доправила її до лікарні", - розповіли лікарі.

Нагадаємо, під Києвом у кошеняти, яке придбали через Інтернет, виявили сказ. Власника тварини, його родину, а також ветеринара, який проводив огляд кошеняти, – госпіталізували.

А на Волині кіт зі сказом покусав людей і через нього аж три села закрили на карантин.

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