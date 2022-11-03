"Пришло время поздравить Финляндию и Швецию", — генсек НАТО

Столтенберг заявил, что Швеция и Финляндия выполнили все требования Турции по вступлению в Альянс.

В четверг, 3 ноября, генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что Швеция и Финляндия выполнили все требования для вступления в НАТО, и призвал Турцию ратифицировать соответствующий протокол.

Об этом он говорил во время выступления по итогам переговоров с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.

“Пора поздравить Финляндию и Швецию как полноправных членов НАТО. Их вступление сделает наш Альянс сильнее, а наших людей более защищенными", — подчеркнул Столтенберг.

Генсек НАТО акцентировал на том, что вступление скандинавских стран в Альянс следует завершить, чтобы "в эти опасные времена предотвратить любую неясность или неправильное понимание в Москве".

Он также напомнил, что Стокгольм и Хельсинки "существенно увеличили" сотрудничество с Анкарой в сфере контртерроризма, с целью чего был создан новый постоянный механизм координации. Кроме того, Швеция планирует принять закон о запрете участия в террористических организациях, в частности, Курдистанской рабочей партии, а также усилить ответственность за финансирование терроризма.

"Финляндия и Швеция выполнили договоренности с Турцией. Они стали надежными партнерами в нашей совместной борьбе с терроризмом во всех его формах и проявлениях. И они, очевидно, настроены на длительную работу с Турцией для решения ее беспокойств в сфере безопасности", — считает Столтенберг.

Тем не менее, Bloomberg со ссылкой на "официальных лиц" сообщает, что Турция вряд ли подпишет заявку Швеции на членство в НАТО до конца года. Возможно, этого не произойдет даже до выборов в Турции, которые пройдут в следующем году.

По информации издания, турецкие власти считают, что Швеция сделала недостаточно. Анкара удовлетворена сотрудничеством с Финляндией, которая также подала заявку на вступление в Альянс, но планирует голосовать по обеим заявкам одновременно.

Напомним, Турция требовала от Финляндии и Швеции письменные гарантии по поводу не поддержания "террористов".

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