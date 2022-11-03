“Настав час привітати Фінляндію та Швецію”, - генсек НАТО

Столтенберг заявив, що Швеція та Фінляндія виконали всі вимоги Туреччини для вступу до Альянсу.

У четвер, 3 листопада, генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг заявив, що Швеція та Фінляндія виконали всі вимоги для вступу до НАТО, і закликав Туреччину ратифікувати відповідний протокол.

Про це він говорив під час виступу за підсумками переговорів з міністром закордонних справ Туреччини Мевлютом Чавушоглу.

“Настав час привітати Фінляндію та Швецію як повноправних членів НАТО. Їхній вступ зробить наш Альянс сильнішим, а наших людей – більш захищеними”, - наголосив Столтенберг.

Генсек НАТО підкреслив, що вступ скандинавських країн до Альянсу треба завершити, щоб “у ці небезпечні часи запобігти будь-якій неясності чи неправильному розумінню в Москві”.

Він також нагадав, що Стокгольм та Гельсінкі "суттєво збільшили" співпрацю з Анкарою у сфері контртероризму, з метою чого було утворено новий постійний механізм координації. Крім того, Швеція планує ухвалити закон про заборону участі в терористичних організаціях, зокрема Курдистанської робітничої партії, а також посилити відповідальність за фінансування тероризму.

"Фінляндія та Швеція виконали домовленості з Туреччиною. Вони стали надійними партнерами в нашій спільній боротьбі з тероризмом у всіх його формах та проявах. І вони, очевидно, налаштовані на довготривалу роботу з Туреччиною для вирішення її занепокоєнь у сфері безпеки", – вважає Столтенберг.

Проте Bloomberg із посиланням на "офіційних осіб" повідомляє, що Туреччина навряд чи підпише заявку Швеції на членство в НАТО до кінця року. Можливо, цього не станеться навіть до виборів, що пройдуть у Туреччині наступного року.

За інформацією видання, турецька влада вважає, що Швеція зробила недостатньо. Анкара задоволена співпрацею з Фінляндією, яка також подала заявку на вступ до Альянсу, але планує голосувати щодо обох заявок одночасно.

Нагадаємо, Туреччина вимагала від Фінляндії та Швеції письмові гарантії щодо непідтримання "терористів".

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