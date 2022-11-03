На Дніпропетровщині чутно вибухи: в області помітили іранські дрони-камікадзе

За попередньою інформацією, працюють сили ППО.
На території Дніпропетровської області зафіксували ворожі іранські дрони-камікадзе. Перед цим в області було чутно звуки вибухів.
Про це повідомив голова облради Микола Лукашук.
Посадовець звернувся до жителів області дотримуватися правил під час повітряної тривоги, а також не викладати в Мережу жодних фото роботи ППО.
"Триває бойова робота сил ППО. Наші захисники ловлять гадів. Будь ласка, залишайтеся в безпечних місцях до кінця повітряної тривоги і не викладайте жодні фото/відео в соціальні мережі", - написав Лукашук.
У місцевих пабліках повідомляють про звуки вибухів, які лунають на території Дніпропетровщини. Чи є влучання - наразі невідомо. Працюють сили протиповітряної оборони.
Додамо, як свідчить мапа тривог, на території Дніпропетровщини о 21:57 оголошена повітряна тривога, яка триває і досі. Закликаємо перебувати в укриттях чи бомбосховищах до закінчення тривоги.
Іран планує передати Росії балістичні ракети та дрони
В українській розвідці повідомили, що станом на 3 листопада відомо про укладені контракти на балістичні ракети, яеі Іран має відправити до Росії. Щодо дронів - підтвердженої інформації від української сторони немає.
Нагадаємо, Центр національного спротиву дізнався, як Іран передає Росії дрони-камікадзе, якими окупанти вбивають українців. У цій схемі задіяна не одна структура.
Тим часом міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, що Україна попередила Іран про наслідки допомоги Росії, тепер справа безпосередньо за Тегераном.
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