На Дніпропетровщині чутно вибухи: в області помітили іранські дрони-камікадзе

На території Дніпропетровської області зафіксували ворожі іранські дрони-камікадзе. Перед цим в області було чутно звуки вибухів.

Про це повідомив голова облради Микола Лукашук.

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Посадовець звернувся до жителів області дотримуватися правил під час повітряної тривоги, а також не викладати в Мережу жодних фото роботи ППО.

"Триває бойова робота сил ППО. Наші захисники ловлять гадів. Будь ласка, залишайтеся в безпечних місцях до кінця повітряної тривоги і не викладайте жодні фото/відео в соціальні мережі", - написав Лукашук.

У місцевих пабліках повідомляють про звуки вибухів, які лунають на території Дніпропетровщини. Чи є влучання - наразі невідомо. Працюють сили протиповітряної оборони.

Додамо, як свідчить мапа тривог, на території Дніпропетровщини о 21:57 оголошена повітряна тривога, яка триває і досі. Закликаємо перебувати в укриттях чи бомбосховищах до закінчення тривоги.

Іран планує передати Росії балістичні ракети та дрони

В українській розвідці повідомили, що станом на 3 листопада відомо про укладені контракти на балістичні ракети, яеі Іран має відправити до Росії. Щодо дронів - підтвердженої інформації від української сторони немає.

Нагадаємо, Центр національного спротиву дізнався, як Іран передає Росії дрони-камікадзе, якими окупанти вбивають українців. У цій схемі задіяна не одна структура.

Тим часом міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, що Україна попередила Іран про наслідки допомоги Росії, тепер справа безпосередньо за Тегераном.

Росія втратила 278 літаків - вдвічі більше, ніж під час війни в Афганістані

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