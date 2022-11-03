Чи можна захиститися від іранських балістичних ракет: Жданов відповів

Експерт пояснив, чому більшість людей говорить, що проти цих ракет немає засобів боротьби.

Військовий експерт Олег Жданов розповів, чи має Україна системи, щоб збивати іранські балістичні ракети, які незабаром може отримати Росія.

Про це він сказав інтерв'ю ТСН.ua.

"Протидія є. Якщо нам нададуть до приходу ракет (Росії – ред.) додатково ще декілька ракет систем протиповітряної оборони, то протидія є. В чому проблема? Чому більшість каже, що проти них немає засобів боротьби чи зброї для оборони? Річ у тому, що ніхто ще не випробовував у бойовій обстановці ці ракети. Тобто реальні спроби цієї ракети західними системами ніколи не відбувалися. Крім Ірану, який проводив там навчання. Я не знаю, якими системами він випробовував власні ракети", – заявив він.

Жданов назвав особливості іранських балістичних ракет.

"У цих ракет є особливість у тому, що головна частина від’ємна. Вона відділяється в польоті на останній ділянці траєкторії, вона скидає корпус носія, тому що там вже нічого не залишилося. Це зменшує її в розмірах і робить більш непомітною для систем протиракетної оборони. За рахунок малих розмірів вона може на кінцевій ділянці території під час зниження розганятися до більш високих швидкостей, що теж може робити її менш помітною для систем протиракетної оборони. Швидкість, малопомітність і відсутність практичного досвіду боротьби з цими ракетами за допомогою сучасних протиракетних засобів – це три складові, які на сьогоднішній день є для нас проблемою", – сказав він.

Експерт підкреслив, що дізнатися, чи зможемо ми збивати ці ракети, можна буде лише в реальному бою.

"Тільки бій, у якому будуть реально застосовані ці ракети, може дати відповідь на запитання, чи зможемо ми збивати сучасними комплексами ці ракети чи ні, а може ми зможемо частково їх своїми наявними комплексами, як ми іноді збиваємо ракети "Іскандер", – підкреслив Жданов.

Передача Росії іранських ракет

Днями CNN з посиланням на представника однієї з країн Заходу повідомило, що Іран передасть Росії близько тисячі балістичних ракет та нові дрони для ударів по українських містах. Західні офіційні особи припускають, що зброя буде доставлена до кінця року.

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України заявили, що Іран планує відправити до Російської Федерації партію з понад 200 бойових дронів Shahed-136, Mohajer-6 та Arash-2.

У комітеті Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки сказали, що ЗСУ мають чим збивати іранські ракети, але кількість необхідних для цього засобів у нас дуже обмежена. Якщо ці ракети насправді сучасні, то в України можуть виникнути проблеми.