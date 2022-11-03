Можно ли защититься от иранских баллистических ракет: Жданов ответил

Военный эксперт Олег Жданов рассказал, есть ли у Украины система, чтобы сбивать иранские баллистические ракеты, которые в скором времени может получить Россия.

Об этом он сказал интервью ТСН.ua.

"Противодействие есть. Если нам предоставят к приходу ракет (России – ред.) дополнительно еще несколько ракет систем противовоздушной обороны, то противодействие есть. В чем проблема? Почему большинство говорит, что против них нет средств борьбы или оружия для обороны? Дело в том, что никто еще не испытывал в боевой обстановке эти ракеты. То есть реальные попытки этой ракеты западными системами никогда не происходили. Кроме Ирана, проводившего там обучение. Я не знаю, какими системами он испытывал собственные ракеты", – заявил он.

Жданов назвал особенности иранских баллистических ракет.

"У этих ракет есть особенность в том, что главная часть отрицательная. Она отделяется в полете на последнем участке траектории, она сбрасывает корпус носителя, потому что там уже ничего не осталось. Это уменьшает ее в размерах и делает более незаметной для противоракетных систем". За счет малых размеров она может на конечном участке территории при снижении разгоняться до более высоких скоростей, что тоже может делать ее менее заметной для систем противоракетной обороны Скорость, малозаметность и отсутствие практического опыта борьбы с этими ракетами с помощью современных противоракетных средств три составляющие, которые на сегодняшний день являются для нас проблемой", – сказал он.

Эксперт подчеркнул, что узнать, сможем ли мы сбивать эти ракеты, можно будет только в реальном бою.

"Только бой, в котором будут реально применены эти ракеты, может дать ответ на вопрос, сможем ли мы сбивать современными комплексами эти ракеты или нет, а может мы сможем частично их своими имеющимися комплексами, как мы иногда сбиваем ракеты "Искандер", – подчеркнул Жданов.

Передача России иранских ракет

На днях CNN со ссылкой на представителя одной из стран Запада сообщило, что Иран передаст России около тысячи баллистических ракет и новые дроны для ударов по украинским городам. Западные официальные лица предполагают, что оружие будет доставлено до конца года.

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины заявили, что Иран планирует отправить в Российскую Федерацию партию из более 200 боевых дронов Shahed-136, Mohajer-6 и Arash-2.

В комитете Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки сказали, что у ВСУ есть чем сбивать иранские ракеты, но количество необходимых для этого средств у нас очень ограничено. Если эти ракеты действительно современные, то у Украины могут возникнуть проблемы.