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В начале ноября Иран планирует отправить в РФ партию из более 200 боевых дронов — разведка

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В начале ноября Иран планирует отправить в РФ партию из более 200 боевых дронов — разведка

Фото: скриншот с видео

Известно, что поставка беспилотников будет осуществляться Каспийским морем в порт Астрахань.

В начале ноября Иран планирует отправить в Российскую Федерацию партию из более чем 200 боевых дронов Shahed-136, Mohajer-6 и Arash-2.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"Известно, что поставку БПЛА будут осуществлять Каспийским морем в порт Астрахань. Дроны будут поступать в разобранном состоянии. В дальнейшем на территории РФ их соберут, перекрасят и нанесут российскую маркировку, в частности "Герань-2", — говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что с 13 сентября, когда оккупанты впервые применили против Украины иранские дроны-камикадзе, украинские Силы обороны сбили более 300 таких БпЛА.

Напомним, ночью, после 02:00 глава ОВА Дмитрий Лунин сообщил, что над областью украинские военные сбили вражеские дроны. Впрочем, несколько беспилотников в тот момент оставались в небе.

Четыре российских беспилотника упали на гражданские объекты, сообщил утром мэр областного центра Александр Мамай. В результате их падения возник пожар.

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