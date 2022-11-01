Иранские ракеты, скорее всего, будут доставлены к северу от Украины: против них нет защиты

Страна-террористка Россия планирует доставить иранские баллистические ракеты к северным границам, против которых у Украины нет эффективной защиты.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат 1 ноября.

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"Мы будем применять все средства защиты от этих ракет. Вероятно они будут доставлены к северу от Украины, откуда они могут запускаться так, чтобы угрожать всей Украине. 300 км одна ракета, другая ракета — 700 км по дальности. Это баллистические ракеты. Против этих ракет у нас нет эффективной защиты. Сбивать их теоретически можно, но фактически это очень трудно сделать теми средствами, которые мы имеем на вооружении", — сказал он.

Представитель Воздушных сил пояснил, что для Украины баллистические ракеты несут большую угрозу, поскольку в Воздушных силах есть средства противовоздушной обороны, а не противоракетной обороны.

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Иран передаст России около тысячи баллистических ракет и новые дроны

1 ноября CNN со ссылкой на представителя одной из западных стран сообщило, что Иран передаст России около тысячи баллистических ракет и новые дроны для ударов по украинским городам. Когда они прибудут в Россию, неизвестно. Западные официальные лица предполагают, что оружие точно будет доставлено до конца года.

Ранее в Главном управлении разведки Минобороны Украины проинформировали, что оккупационные войска будут бить по тем же целям — по гражданской энергетической инфраструктуре. Спикер ГУР заверил, что Украина готовится к отражению этой угрозы.

Отметим, в середине октября The Washington Post со ссылкой на источники сообщило, что Иран планирует передать России баллистические ракеты. Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов подтвердил эту информацию. Он подчеркнул, что и ранские баллистические ракеты опаснее российских.

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