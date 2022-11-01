Зеленский и Макрон обсудили энергетику и оборону Украины

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 1 ноября, провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Об этом президент сообщил в Twitter.

"Чрезвычайно важный и продуктивный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Конкретные решения по усилению обороноспособности Украины. Конкретные инициативы по восстановлению разрушенной энергетической инфраструктуры. Спасибо, друг, за неослабевающую поддержку", — говорится в сообщении.

Помощь Украине от союзников

Пентагон заявил, что Украина получит от США восемь систем противовоздушной обороны NASAMS и средства противодействия российским беспилотникам.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал Европу предоставить Украине оружие и деньги для победы в войне.

Посол Украины в Германии Алексей Макеев считает, что Берлин слишком медленно помогает Украине. Справиться с ВСУ с врагом помогли бы немецкие танки "Leopard" и БМП "Мarder".

Австралия передаст украинским защитникам еще 30 бронетранспортеров Bushmaster, хорошо зарекомендовавших себя на фронте, в частности, при освобождении Харьковщины.

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