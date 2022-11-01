Зеленский и Макрон обсудили энергетику и оборону Украины

Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Эммануэлем Макроном.
Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 1 ноября, провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Об этом президент сообщил в Twitter.
"Чрезвычайно важный и продуктивный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Конкретные решения по усилению обороноспособности Украины. Конкретные инициативы по восстановлению разрушенной энергетической инфраструктуры. Спасибо, друг, за неослабевающую поддержку", — говорится в сообщении.
Помощь Украине от союзников
Пентагон заявил, что Украина получит от США восемь систем противовоздушной обороны NASAMS и средства противодействия российским беспилотникам.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал Европу предоставить Украине оружие и деньги для победы в войне.
Посол Украины в Германии Алексей Макеев считает, что Берлин слишком медленно помогает Украине. Справиться с ВСУ с врагом помогли бы немецкие танки "Leopard" и БМП "Мarder".
Австралия передаст украинским защитникам еще 30 бронетранспортеров Bushmaster, хорошо зарекомендовавших себя на фронте, в частности, при освобождении Харьковщины.
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