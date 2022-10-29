Резников поблагодарил Австралию за обещанные бронеавтомобили

Алексей Резников подчеркнул, что общая поддержка Австралией Украины составила 655 миллионов австралийских долларов.

Министр обороны Украины Алексей Резников поблагодарил австралийцев за помощь Украине в борьбе против российской агрессии, в частности, за обещанные бронеавтомобили.

Об этом министр обороны написал в Twitter.

"Благодарю своего австралийского коллегу Ричарда Марлесу за новые меры безопасности для ВСУ: 30 бронеавтомобилей Bushmaster. Также австралийские военнослужащие присоединятся к британской программе обучения украинских военных INTERFLEX", — говорится в сообщении.

Напомним, Австралия предоставит Украине еще 30 бронемашин Bushmaster.

Австралийские бронетранспортеры Bushmaster помогли бойцам ВСУ проводить успешное контрнаступление на Харьковском направлении. В частности, ВСУ с помощью Bushmaster вышли на реку Оскол. Министр обороны Резников показал, как это было.

Общая финансовая поддержка Австралией Украины в настоящее время превышает 655 миллионов долларов, в том числе 475 миллионов долларов военной помощи.

Кроме Bushmasters Австралия передала шесть буксируемых гаубиц M777 и боеприпасы, 28 бронированных машин M113, а также противотанковое оружие и другое оружие.

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