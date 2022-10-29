Резніков подякував Австралії за обіцяні бронеавтомобілі

Олексій Резніков підкреслив, що загальна підтримка Австралією України сягнула 655 мільйонів австралійських доларів.

Міністр оборони України Олексій Резніков подякував австралійцям за допомогу Україні у боротьбі проти російської агресії, зокрема за обіцяні бронеавтомобілі.

Про це міністр оборони написав у Twitter.

"Дякую своєму австралійському колезі Річарду Марлесу за нові заходи безпеки для ЗСУ: 30 бронеавтомобілів Bushmaster. Також австралійські військовослужбовці приєднаються до британської програми навчання українських військових INTERFLEX", - йдеться у дописі.

Нагадаємо, Австралія надасть Україні ще 30 бронемашин Bushmaster.

Австралійські бронетранспортери Bushmaster допомогли бійцям ЗСУ проводити успішний контрнаступ на Харківському напрямку. Зокрема, ЗСУ за допомогою Bushmaster вийшли на річку Оскіл. Міністр оборони Резніков показав, як це було.

Загальна фінансова підтримка Австралією України зараз перевищує 655 мільйонів доларів, у тому числі 475 мільйонів доларів військової допомоги.

Крім Bushmasters, Австралія передала шість буксируваних гаубиць M777 і боєприпаси, 28 броньованих машин M113, а також протитанкову зброю та іншу зброю.

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