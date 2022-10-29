ЗСУ на півдні виконали 90 вогневих завдань проти окупантів: що уражено

Водночас РФ тримає в Чорному морі кораблі з 20 ракетами типу "Калібр".

Українські ракетно-артилерійські підрозділи на півдні виконали близько 90 вогневих завдань по районах зосередження російських техніки, живої сили, позиціях ППО, пунктах технічного і логістичного забезпечення. Втрати ворога дорозвідуються.

Про це повідомило ОК "Південь".

Загалом ситуація на Підвеннобузькому напрямку залишається напруженою, але контрольованою. Російські війська продовжують оборонятися та намагаються утримувати зайняті рубежі.

Також читайте У Міноборони Британії вказали на ознаки швидкої втечі росіян із Херсона

Окупанти активно використовують розвідувальні дрони, проте українські війська влучно нейтралізують таких шпигунів. Так, у Бериславському районі Херсонщини був збитий ворожий безпілотник "Орлан-10".

Російські загарбники гатили з РСЗВ, ствольної артилерії та мінометів по позиціях ЗСУ та прилеглих до лінії фронту територіальних громадах. Використовує противник і дрони ударного типу різних модифікацій.

Водночас у Чорному морі перебувають дев’ять російських кораблів. Серед них один великий десантний корабель, два надводні та один підводний ракетоносії. Усі разом вони тримають у готовності до застосування 20 крилатих ракет типу "Калібр".

Нагадаємо, російські війська 28 жовтня обстріляли із системи "Ураган" прибережну зону Каховського водосховища.

Водночас російські загарбники забралися геть з Чорнобаївки на Херсонщині, про що свідчать супутникові знімки.

Зауважимо, за прогнозами очільника ГУР Міноборони Кирила Буданова, операція зі звільнення Херсона може тривати до кінця листопада.

Втрати росіян на 29 жовтня: ЗСУ ліквідовали 70 тисяч росіян

Читайте також: