ЗСУ на півдні виконали 90 вогневих завдань проти окупантів: що уражено

Водночас РФ тримає в Чорному морі кораблі з 20 ракетами типу "Калібр".
Українські ракетно-артилерійські підрозділи на півдні виконали близько 90 вогневих завдань по районах зосередження російських техніки, живої сили, позиціях ППО, пунктах технічного і логістичного забезпечення. Втрати ворога дорозвідуються.
Про це повідомило ОК "Південь".
Загалом ситуація на Підвеннобузькому напрямку залишається напруженою, але контрольованою. Російські війська продовжують оборонятися та намагаються утримувати зайняті рубежі.
Окупанти активно використовують розвідувальні дрони, проте українські війська влучно нейтралізують таких шпигунів. Так, у Бериславському районі Херсонщини був збитий ворожий безпілотник "Орлан-10".
Російські загарбники гатили з РСЗВ, ствольної артилерії та мінометів по позиціях ЗСУ та прилеглих до лінії фронту територіальних громадах. Використовує противник і дрони ударного типу різних модифікацій.
Водночас у Чорному морі перебувають дев’ять російських кораблів. Серед них один великий десантний корабель, два надводні та один підводний ракетоносії. Усі разом вони тримають у готовності до застосування 20 крилатих ракет типу "Калібр".
Нагадаємо, російські війська 28 жовтня обстріляли із системи "Ураган" прибережну зону Каховського водосховища.
Водночас російські загарбники забралися геть з Чорнобаївки на Херсонщині, про що свідчать супутникові знімки.
Зауважимо, за прогнозами очільника ГУР Міноборони Кирила Буданова, операція зі звільнення Херсона може тривати до кінця листопада.
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