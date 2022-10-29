Невське на Луганщині звільнене від окупантів – Міноборони (відео)

Село Невське Сватівського району Луганської області звільнене від російських окупантів.

Про це повідомляє Міністерства оборони України у Facebook.

"Невське на Луганщині – вільне! Полонені рашисти, велика кількість трофейної техніки, амуніції і зброї… Наші спецпризначенці провели зачистку села від окупантів", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що місцеві жителі зустрічали воїнів ЗСУ зі сльозами на очах. Вони чекали на українських захисників вісім місяців.

Невське на Луганщині – вільне! Полонені рашисти, велика кількість трофейної техніки, амуніції і зброї… Наші спецпризначенці провели зачистку села від окупантів! ✔️ Місцеві жителі зустрічали наших воїнів зі сльозами на очах. 8 місяців вони чекали наших захисників — дочекалися! Працюємо далі! Слава Україні! Опубліковано Міністерство оборони України Субота, 29 жовтня 2022 р.

Нагадаємо, Збройні сили України взяли під вогневий контроль трасу Сватове-Кремінна.

Зазначимо, ЗСУ просуваються на двох напрямках Луганщини: на Сватівському та Кремінському.

28 жовтня голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що контрнаступ Збройних сил України на Луганщині триває щодня, хоча є і певні труднощі, через які він відбувається не так швидко.

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