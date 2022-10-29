Невське на Луганщині звільнене від окупантів – Міноборони (відео)

Спецпризначенці провели зачистку села від ворога.
Село Невське Сватівського району Луганської області звільнене від російських окупантів.
Про це повідомляє Міністерства оборони України у Facebook.
"Невське на Луганщині – вільне! Полонені рашисти, велика кількість трофейної техніки, амуніції і зброї… Наші спецпризначенці провели зачистку села від окупантів", - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що місцеві жителі зустрічали воїнів ЗСУ зі сльозами на очах. Вони чекали на українських захисників вісім місяців.
Невське на Луганщині – вільне! Полонені рашисти, велика кількість трофейної техніки, амуніції і зброї… Наші спецпризначенці провели зачистку села від окупантів! ✔️ Місцеві жителі зустрічали наших воїнів зі сльозами на очах. 8 місяців вони чекали наших захисників — дочекалися! Працюємо далі! Слава Україні!Опубліковано Міністерство оборони України Субота, 29 жовтня 2022 р.
Нагадаємо, Збройні сили України взяли під вогневий контроль трасу Сватове-Кремінна.
Зазначимо, ЗСУ просуваються на двох напрямках Луганщини: на Сватівському та Кремінському.
28 жовтня голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що контрнаступ Збройних сил України на Луганщині триває щодня, хоча є і певні труднощі, через які він відбувається не так швидко.
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