Класичний відступ: експерт назвав місто, після звільнення якого в РФ "посиплеться" фронт на Луганщині

Після того, як ЗСУ звільнять місто Сватове на Луганщині, у росіян посипиться фронт.

Російські окупанти, які покидають українські населені пункти, говорять про перегрупування, хоча це - класичний відступ. Після звільнення Сватового у Росії посипиться фронт на Луганському напрямку.

Про це сказав військовий експерт Михайло Самусь.

"Те, що відбувається на фронті, це - класичний відступ. Коли говорять про перегрупування для відходу на підготовлені або вигідні рубежі. Коли ми говорили про відступ росіян з Ізюму, вони заявляли, що відходять до Лиману і там закріплюються. Зараз коли вони відійшли з Лиману та в районі Сватового роблять укрпілення формують нові оборонні позиції. Коли вони відступлять зі Сватового вони скажуть, що далі закріплюються", - пояснив військовий.

Михайло Самусь наголосив, що окупанти мали час закріпитись на вигідних рубежах, проте не зробили цього.

"Сватове - це якраз критичний об'єкт після якого починається пустир, де немає великих населених пунктів і після цього українська армія може почати ще потужніший наступ. Після Сватового росіянам буде складніше укріпитись. Хоча після того, як ЗСУ проводили стабілізаційні заходи в Ізюмі російська армія мала час, щоб укрпітись на вигідних рубежах, але цього не сталось. Схожа ситуація на Херсонщині", - пояснив військовий експерт.

Нагадаємо, Арестович назвав наступне місто, де ЗСУ можуть отримати перемогу.

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