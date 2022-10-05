"Контрнаступ ЗСУ нервує Путіна, у Кремлі назріває розкол" - Жданов

У Кремлі назріває розкол, деякі військові розуміють неминучість провалу і навіть відкрито говорять про те, що війна – програна.

Про це в ефірі національного телемарафону розповів військовий експерт Олег Жданов, пише УНІАН.

"Це (контрнаступ - ред.) дуже сильно нервує Путіна, там дійсно з'явилася фронда (політична опозиція - ред.) у Генеральному штабі. І є деякі військові, які сміливо говорять, що війна програна, що потрібно шукати способи порятунку хоча б якоїсь частини Збройних сил Росії... Звучать ідеї аж до виведення військ", - зазначив експерт.

Жданов вважає, що доля Путіна очевидна. Він підкреслив, що пропагандистська машина РФ живе вже самостійним життям. І навіть більше впливає на внутрішню політику, ніж сам Путін.

"Вони критикують "спеціальну військову операцію", вони критикують державну систему, яку вони побудували, вони критикують ситуацію в армії і в політиці. Єдине поки, до чого вони не дійшли, це до того, щоб називати прізвище Путін. У РФ почалися незворотні процеси, які можуть призвести до зміни політичної еліти", - резюмував Жданов.

Нагадаємо, експерт розповів, що в Росії вже почали шукати заміну Путіну, і назвав головних кандидатів на президентське крісло.

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