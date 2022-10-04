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Арестович назвав наступне місто, де ЗСУ можуть отримати перемогу

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Арестович назвав наступне місто, де ЗСУ можуть отримати перемогу

Скриншот з відео

За його словами, ЗСУ одночасно розвивають наступ на окраїнах Харківщини.

Збройні Сили України мають всі шанси отримати перемогу в місті Сватове Луганської області.

Про це заявив радник Офісу президента Олексій Арестович у розмові з російським журналістом та правозахисником Марком Фейгіним.

"Будемо говорити, що кажуть у російських пабліках. Що "злі ЗСУ" одночасно розвивають наступ на Харківщині: від Куп'янська на Сватове, від Дробишевого до Сватово і підбираються до Кремінної", – каже Арестович.

Радник ОП зазначив, що Сватове має всі шанси "влетіти по-крупному".

"Там якраз збірна солянка (військових формувань окупантів - Ред) з косих, кривих і й***утих. Тому цілком може бути, що там ми переможемо. Пропоную не породжувати помилкові надії і завищені очікування, а просто дивитися, як воно буде", — сказав Арестович.

Проте до звільнення Сєвєродонецька та Лисичанська, на його думку, ще довго.

"Існує варіант, за яким, наприклад, посипалася російська оборона з переляку під Севердонецькому і Лисичанському - вони просто втекли і ми зайняли порожні місця. Але там не найостанніші хлопці б'ються південніше Лисичанська", – додав радник ОП.

Раніше Олексій Арестович розповів, що українські бійці вдарили по понтонних мостах на Херсонщині під час пересування російської танкової роти.

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