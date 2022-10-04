Категорія
Світ
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортАвтори
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

США передадуть Україні ще чотири установки HIMARS – Reuters

Дата публікації
Перегляди
350
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
США передадуть Україні ще чотири установки HIMARS – Reuters

Крім HIMARS у пакеті допомоги – боєприпаси, міни та протимінні транспортні засоби.

Сполучені Штати оголосять про новий пакет військової допомоги Україні, який міститиме чотири пускові установки високомобільних артилерійських ракетних систем HIMARS.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на свої джерела.

Пакет допомоги розрахований на 625 мільйонів доларів США.

"Очікується, що наступний пакет безпекової допомоги Україні з боку адміністрації Байдена включатиме чотири пускові установки високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS), боєприпаси, міни та протимінні транспортні засоби", – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Україна отримає від США $1,1 млрд: у пакеті допомоги - 18 HIMARS. Проте пізніше в Пентагоні уточнили, що Україна отримає HIMARS протягом кількох років. 

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Петро Черник пояснив, чому США заявили, що розтягнуть передавання 18 HIMARS на кілька років.

Читайте також:

Ще 18 HIMARS і не лише: США змусять Путіна платити за псевдореферендуми на українських землях

Ще 18 HIMARS і не лише: США змусять Путіна платити за псевдореферендуми на українських землях

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Наступна публікація