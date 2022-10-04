США передадуть Україні ще чотири установки HIMARS – Reuters

Крім HIMARS у пакеті допомоги – боєприпаси, міни та протимінні транспортні засоби.

Сполучені Штати оголосять про новий пакет військової допомоги Україні, який міститиме чотири пускові установки високомобільних артилерійських ракетних систем HIMARS.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на свої джерела.

Пакет допомоги розрахований на 625 мільйонів доларів США.

"Очікується, що наступний пакет безпекової допомоги Україні з боку адміністрації Байдена включатиме чотири пускові установки високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS), боєприпаси, міни та протимінні транспортні засоби", – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Україна отримає від США $1,1 млрд: у пакеті допомоги - 18 HIMARS. Проте пізніше в Пентагоні уточнили, що Україна отримає HIMARS протягом кількох років.

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Петро Черник пояснив, чому США заявили, що розтягнуть передавання 18 HIMARS на кілька років.

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