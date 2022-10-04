Росіяни обстріляли Харків: постраждали два райони міста

Під ударом російських агресорів опинилися промисловий та інфраструктурний об'єкти Харкова.

У ніч проти 4 жовтня у місті Харкові пролунали вибухи під час оголошеної опівночі повітряної тривоги.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

"Обстріл двох районів Харкова – Холодногірського та Новобаварського. Під ударом в одному випадку промисловий, а в другому – інфраструктурний об'єкт", - написав міський голова Харкова у своєму Telegram-каналі.

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За його словами, інформація про постраждалих та руйнування уточнюється.

Нагадаємо, у Харківській області знайшли автомобіль із тілами людей, які зникли ще у травні. П'ятеро жителів Куп’янська Харківської області намагались евакуюватись до Харкова, проте біля села Василенкове підірвались на міні.

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