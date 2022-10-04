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Россияне обстреляли Харьков: пострадали два района города

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Россияне обстреляли Харьков: пострадали два района города

Фото: Associated Press

Под ударом российских агрессоров оказались промышленный и инфраструктурный объекты Харькова.

В ночь на 4 октября в городе Харькове раздались взрывы во время объявленной в полночь воздушной тревоги.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

"Обстрел двух районов Харькова – Холодногорского и Новобаварского. Под ударом в одном случае промышленный, а во втором – инфраструктурный объект", – написал городской голова Харькова в своем Telegram-канале.

По его словам, информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Напомним, в Харьковской области нашли автомобиль с телами пропавших еще в мае людей. Пятеро жителей Купянска Харьковской области пытались эвакуироваться в Харьков, однако возле села Василенково подорвались на мине.

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