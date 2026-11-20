Серце / © Associated Press

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Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На яку частину тіла звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого категорично не можна робити? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Ця місячна доба має такі характеристики

Астрологічна порада дня: чим би ми сьогодні не займалися, потрібно чітко усвідомлювати мету, якої необхідно досягти.

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Символ дня: серце.

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Стихія дня: Дерево.

Щасливе число дня: 3.

Щасливі кольори дня: блакитний, синій.

Щасливі камені дня: рожеві перли, жовтий корал.

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За яку частину тіла відповідає: серце.

Хвороби дня: хвороби, які почалися цього дня, загрожують ускладненями, тому не варто зволікати з їх лікуванням.

Харчування дня: необхідно відмовитися від жирних і смажених страв та алкоголю.

Стрижка дня: від старижки краще відмовитися — вона може зробити людину сумною і похмурою.

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Магія і містика дня: можна проводити обряди й ритуали, які використовують магічну силу проточної води.

Сни дня: сни нинішньої ночі є пророчими і збуваються через тиждень.

Табу дня: не можна розбивати посуд, особливо скляний.

Цитата дня: «Коли нам є що сказати, мовчання — це брехня» (Джордан Пітерсон).

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