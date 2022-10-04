США передадут Украине еще четыре установки HIMARS – Reuters

Помимо HIMARS в пакете помощи – боеприпасы, мины и противоминные транспортные средства.

Соединенные Штаты объявят о новом пакете военной помощи Украине, который будет содержать четыре пусковые установки высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.

Пакет помощи рассчитан на 625 миллионов долларов США.

"Ожидается, что следующий пакет помощи помощи Украине со стороны администрации Байдена будет включать четыре пусковые установки высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS), боеприпасы, мины и противоминные транспортные средства", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Украина получит от США $1,1 млрд: в пакете помощи – 18 HIMARS. Однако позже в Пентагоне уточнили, что Украина получит HIMARS в течение нескольких лет.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник объяснил, почему США заявили, что растянут передачу 18 HIMARS на несколько лет.

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