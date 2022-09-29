Поставка 18 новых HIMARS в Украину займет несколько лет – Пентагон

Анонсированная передача Украине 18 HIMARS от Соединенных Штатов продлится "несколько лет".

Соединенные Штаты объявили о предоставлении Украине дополнительной помощи в размере 1,1 млрд долларов в рамках Инициативы содействия безопасности Украины. Ряд важного военного оборудования входит в пакет, но одна часть будет передана нашему государству в долгосрочной перспективе.

Об этом идет речь на сайте Пентагона.

В министерстве обороны США пояснили, что последний пакет включает в себя 18 высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS вместе с соответствующими боеприпасами.

Соединенные Штаты будут покупать эти системы у производителя, чтобы предоставить их Украине, а не изымать их непосредственно из своих военных складов, как это было сделано ранее из 16 HIMARS, отправленных в Украину по распоряжению президента Байдена.

По словам высокопоставленного чиновника оборонного ведомства, может потребоваться некоторое время, пока обещанные HIMARS прибудут в Украину.

"Закупка и доставка этих систем HIMARS и соответствующих боеприпасов займет несколько лет", – сказал чиновник. "Объявление — это только начало процесса закупок".

Отмечается, что в случае необходимости эта долгосрочная закупка новых HIMARS для Украины не помешает изымать системы поставки из американского резерва.

"Если мы не инвестируем сегодня, чтобы закупить HIMARS на будущее, их не будет, когда они понадобятся украинским Вооруженным силам в будущем. Это действительно значительная инвестиция, и она предназначена для того, чтобы в будущем у Украины было то, что ей нужно на долгосрочную перспективу для сдерживания будущих угроз. Это никоим образом не исключает того, что мы будем продолжать инвестировать в их нынешние силы, используя возможности, которые доступны сегодня и которые мы можем получить сегодня из американских запасов", – пояснил представитель Пентагона.

Также в последний пакет военной помощи Украине вошли 150 внедорожников класса Humvee ("Хамви"), 150 тактических автомобилей, оборудования для обезвреживания взрывоопасных предметов, бронежилеты и ряд защищенных систем связи, наблюдения и оптики.

Высокопоставленное должностное лицо Минобороны США отметило, что кроме 16 систем HIMARS, которые Штаты уже предоставили Украине, союзники передали Украине еще 10 эквивалентных реактивных систем залпового огня. Чиновник отметил, что украинцы очень эффективно использовали эти системы.

Ранее сообщалось, что Украина получит от США $1,1 млрд: в пакете помощи – 18 HIMARS. США также передадут 12 систем Titan, которые используются для борьбы с беспилотниками и другую помощь.

Напомним, посол Германии в Украине Анка Фельдгузен рассказала, что Украина получит системы противовоздушной обороны IRIS-T, которых даже нет на вооружении армии Германии. Позже стало известно, что Германия передаст Украине четыре системы ПВО IRIS-T и другую военную помощь

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