Даниэль Салем признался, чего больше всего боится на передовой: "Пусть убьют"

С начала войны ведущий Даниэль Салем отправился защищать Украину от российских оккупантов.

Знаменитость неоднократно попадал под обстрелы и даже получал ранения. После некоторых травм Салем до сих пор не восстановился, в частности, звезда ничего не слышит на левое ухо.

"Надо прокопаться до конца. Я ничего не слышу на левое ухо. У меня там образовалась киста. Ее надо вырезать, а я не хочу делать это сейчас. Я пью лекарство, которое поддерживает водный баланс. Со спиной все ок. Заморозили нерв, поэтому у меня нет боли, которая была", — признался Даниэль в интервью ProUA.

Даниэль Салем / Фото: instagram.com/daniel_jihad_salem

Но, как рассказал ведущий, больше всего он боится получить серьезное ранение. Салем не хочет стать обузой для побратимов.

"Я не хочу стать обузой для своих побратимов. Пусть убьют, но я не хочу, чтобы они меня таскали. Я тяжелый – 120 килограммов. Я не хочу быть обузой. Даже если я ранен, я хочу идти дальше", — поделился ведущий.

Отметим, Даниэль Солем неоднократно попадал под вражеские обстрелы, в результате которых получал боевые травмы. Редакция сайта ТСН.ua готовила подборку о знаменитостях, которые в бою с российскими оккупантами получили ранения.

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