Даниэль Салем признался, чего больше всего боится на передовой: "Пусть убьют"

Актер и телеведущий Даниэль Салем рассказал о страхах на службе.
С начала войны ведущий Даниэль Салем отправился защищать Украину от российских оккупантов.
Знаменитость неоднократно попадал под обстрелы и даже получал ранения. После некоторых травм Салем до сих пор не восстановился, в частности, звезда ничего не слышит на левое ухо.
"Надо прокопаться до конца. Я ничего не слышу на левое ухо. У меня там образовалась киста. Ее надо вырезать, а я не хочу делать это сейчас. Я пью лекарство, которое поддерживает водный баланс. Со спиной все ок. Заморозили нерв, поэтому у меня нет боли, которая была", — признался Даниэль в интервью ProUA.
Но, как рассказал ведущий, больше всего он боится получить серьезное ранение. Салем не хочет стать обузой для побратимов.
"Я не хочу стать обузой для своих побратимов. Пусть убьют, но я не хочу, чтобы они меня таскали. Я тяжелый – 120 килограммов. Я не хочу быть обузой. Даже если я ранен, я хочу идти дальше", — поделился ведущий.
Отметим, Даниэль Солем неоднократно попадал под вражеские обстрелы, в результате которых получал боевые травмы. Редакция сайта ТСН.ua готовила подборку о знаменитостях, которые в бою с российскими оккупантами получили ранения.
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