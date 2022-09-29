Алла Пугачева с детьми покинула Россию – СМИ

Российская певица Алла Пугачева с детьми, 9-летними двойняшками Лизой и Гарри уехала из России.

Как передают РосСМИ, Алла Пугачева приняла решение уехать вместе с детьми, 9-летними двойняшками Лизой и Гарри из России.

Так, Аллу Борисовну вместе с сыном и дочерью якобы видели на автомобиле Chevrolet Express, принадлежащем Пугачевой. В Сети распространяется видео, на котором авто артистки подъезжают на территорию VIP-терминала аэропорта "Внуково-3".

Говорят, что звезда летит обратно в Израиль, откуда прилетела в РФ в начале сентября, чтобы отвести детей в школу. Обратно билеты Алла Борисовна не брала.

"По предварительным данным, артистка вместе с детьми улетела в Израиль из московского аэропорта "Внуково". Когда певица вернется в страну, неизвестно… Обратного билета у Пугачевой нет", — пишут росСМИ.

Напомним, с началом полномасштабного вторжения РФ в Украину супруги Алла Пугачева и Максим Галкин вместе с детьми выехали в Израиль. Галкин открыто выступил против войны в Украине и осудил действия российских властей.

Также артист перечислил часть денег в помощь украинцам со своих концертов в Израиле. Из-за поддержки Украины Галкина объявили иностранным агентом в РФ.

Между тем Алла Пугачева никоим образом не высказывалась публично по поводу войны в Украине, а в начале сентября вернулась с детьми в Россию, чтобы отвести их в школу. Однако, когда Галкина объявили "иноагентом", Пугачева опубликовала обращение к Минюсту России и попросила вслед за мужем зачислить в "иноагенты". Звезда отметила, что она солидарна со своим мужем. Пугачева подчеркнула, что выступает против "гибели ребят за иллюзорные цели, которые делают Россию изгоем".

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