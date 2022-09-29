Исполнитель хита Gangsta's Paradise, рэпер Coolio, скончался в 59 лет

Рэпера Coolio не стало в Лос-Анджелесе в возрасте 59 лет. Смерть музыканта подтвердил друг и менеджер артиста Джарел Поузи.

Как рассказал Поузи изданию Variety, Coolio не стало около 17:00 28 сентября. Он умер в доме своего друга:

"Мы огорчены потерей нашего дорогого друга и клиента Coolio, который умер сегодня днем. Он потряс мир своим талантом, и мы будем очень скучать по нему. Спасибо всем во всем мире, кто слушал его музыку, и всем, кто сообщил о его смерти. Пусть в ваших мыслях и молитвах будут близкие Coolio", – сказала менеджер артиста Шейла Финеган.

Отметим, что Coolio завоевал популярность на рэп-сцене Лос-Анджелеса в 90-х годах, совершив большой прорыв, когда записал песню "Gangsta's Paradise" для фильма "Опасные умы" 1995 года с Мишель Пфайффер в главной роли. Она быстро стала одной из самых популярных рэп-песен всех времен, возглавляла чарт Billboard Hot 100 в течение трех недель и в 1995 году стала синглом №1 в Соединенных Штатах. В 1996 году "Gangsta's Paradise" был номинирован на "Запись года" и "Лучшее сольное рэп-исполнение" на премии "Грэмми" – Coolio получил статуэтку в последней номинации.

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