Виконавець хіта Gangsta’s Paradise, репер Coolio, помер у 59 років

Репера Coolio не стало у Лос-Анджелесі у віці 59 років. Смерть музиканта підтвердив друг та менеджер артиста Джарел Поузі.

Як розповів Поузі виданню Variety, Coolio не стало близько 17:00 28 вересня. Він помер у будинку свого друга:

"Ми засмучені втратою нашого дорогого друга та клієнта Coolio , який помер сьогодні вдень. Він зворушив світ своїм талантом, і ми будемо дуже сумувати за ним. Дякую всім у всьому світі, хто слухав його музику, і всім, хто повідомив про його смерть. Нехай у ваших думках і молитвах будуть близькі Coolio", – сказала менеджерка артиста Шейла Фінеган.

Зазначимо, що Coolio здобув популярність на реп-сцені Лос-Анджелеса в 90-х роках, зробивши великий прорив, коли записав пісню "Gangsta's Paradise" для фільму "Небезпечні розуми" 1995 року з Мішель Пфайффер у головній ролі. Вона швидко стала однією з найпопулярніших реп-пісень усіх часів, очолювала чарт Billboard Hot 100 протягом трьох тижнів і 1995 року стала синглом № 1 в Сполучених Штатах. У 1996 році "Gangsta's Paradise" був номінований на "Запис року" та "Найкраще сольне реп-виконання" на премії "Греммі" – Coolio отримав статуетку в останній номінації.

Читайте також: