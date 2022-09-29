Алла Пугачова з дітьми покинула Росію – ЗМІ

Російська співачка Алла Пугачова з дітьми, 9-річними двійнятами Лізою і Гаррі поїхала з Росії.

Як передають росЗМІ, Алла Пугачова прийняла рішення виїхати разом з дітьми, 9-річними двійнятами Лізою та Гаррі з Росії.

Так, Аллу Борисівну разом з сином та донькою нібито бачили на автомобілі Chevrolet Express, який належить Пугачовій. У Мережі шириться відео, на якому авто артистки під'їжджає на територію VIP-терміналу аеропорту "Внуково-3".

Подейкують, що зірка летить назад до Ізраїлю, звідки прилетіла до РФ на початку вересня, аби відвести дітей до школи. Назад квитки Алла Борисівна не брала.

"За попередніми даними, артистка разом із дітьми відлетіла до Ізраїлю з московського аеропорту "Внуково". Коли співачка повернеться до країни, невідомо… Зворотного квитка Пугачова не має", - пишуть росЗМІ.

Нагадаємо, з початком повномасштабного вторгнення РФ до України подружжя Алла Пугачова та Максим Галкін разом з дітьми виїхали до Ізраїлю. Галкін відкрито виступив проти війни в Україні та засудив дії російської влади.

Також артист перерахував частину грошей на допомогу українцям зі своїх концертів в Ізраїлі. За підтримку України Галкіна оголосили іноземним агентом у РФ.

Тим часом Алла Пугачова жодним чином не висловлювалася публічно стосовно війни в Україні, а на початку вересня повернулася з дітьми до Росії, аби відвести їх до школи. Проте, коли Галкіна оголосили "іноагентом", Пугачова опублікувала звернення до Мінюсту Росії і попросила слідом за чоловіком зарахувати в "іноагенти". Зірка зауважила, що вона солідарна зі своїм чоловіком. Пугачова наголосила, що виступає проти "гибелі хлопців за ілюзорні цілі, які роблять Росію ізгоєм".

Читайте також: