Путін оголосить про анексію нових територій України: чого чекати після "референдумів"

Президент Росії Володимир Путін 30 вересня в Москві підпише документи про включення до складу РФ захоплених територій України, на яких окупанти провели так звані "референдуми". ЗМІ вже називають ім'я ймовірного очільника окупованих територій, але в Україні щодо планів Путіна налаштовані скептично.

ТСН.ua зібрав подробиці останніх подій, пов'язаних з псевдореферендумами.

Як розповів 29 вересня речник Путіна Дмитро Пєсков, президент РФ у Кремлі зустрінеться з ватажками псевдореспублік.

"Завтра у Георгіївській залі о 15.00 відбудеться підписання договорів про вступ до складу Російської Федерації нових територій", – повідомив він.

Пєсков також анонсував "об'ємний виступ президента Путіна на цьому заході".

Експерти не виключають, що Путін повторить свої погрози щодо використання ядерної зброї, озвучені 21 вересня.

Очільник МЗС РФ Сергій Лавров раніше заявив, що всі російські закони і доктрини, включно з ядерною, поширюватимуться і на приєднані через фейкові "референдуми" території України в разі їх закріплення в конституції Росії.

На Заході вважають ймовірність того, що президент РФ застосує тактичну ядерну зброю у війні проти України, найвищою від початку повномасштабного вторгнення 24 лютого, пише CNN з посиланням на джерела серед американських чиновників.

Що чекає на окуповані території після "референдуму"

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) повідомляють, що колишній віцепрем’єр-міністр із питань оборони Дмитро Рогозін може стати головою або уповноваженим президента РФ в новому Кримському федеральному округу, який охоплюватиме незаконно окуповані Крим, Донецьк і Луганськ, території Херсонської та Запорізької областей

Водночас в ISW зауважують, що а нексія Москвою окупованих Донецька та Луганська може посилити напругу в силах " ДНР " і " ЛНР " , які регулярно бунтують, коли їм пропонують воювати за межами власних областей.

Чи зміниться ситуація на фронті

Військовий експерт Владислав Селезньов вважає, що окупанти після так званих "референдумів" не зможуть перейти в наступ, незважаючи на погрози вийти на адміністративні кордони областей.

Селезньов нагадав про події 18 березня 2014 року, коли відбувся такий самий "референдум" на теренах тимчасово окупованого Криму й Севастополя.

"З цього часу Росія вважає ці території територією РФ. Але ми бачимо, що українські Сили оборони раз по раз завдають ударів по об'єктах на території Криму. Ми чули від такого собі Дмитра Медведєва, що спроби атакувати територію РФ будуть наражатися на відповідь з боку російської армії, а Крим вони вважають територією РФ. Але "бавовна" на території Криму і Севастополя трапляється, а реакції жодної немає", - зазначив він.

Військовий експерт Олег Жданов також вважає, що дії ЗСУ не зазнають змін:

"Ми як наступали, так і будемо наступати. Як звільняли свої території, так і будемо звільняти. Весь цивілізований світ, окрім Росії, буде вважати ці території Україною".

Експерт припустив, що Росія буде погрожувати ядерною зброєю, щоб відстояти окуповані території, "але навряд чи РФ, залишившись сам на сам проти всього світу, захоче її застосовувати".

Як проходив "референдум" на окупованих територіях

Російські окупанти 27 вересня оприлюднили результати так званих "референдумів" у Донецькій, Луганській, Запорізькій і Херсонській областях. Як і очікувалося, "виборчкоми" на окупованих територіях "намалювали" картину повної підтримки Росії. За їхніми даними, 93% виборців із Запорізької області "проголосували" за приєднання регіону до РФ, у Херсонській області - 87%, Луганській - 98%, Донецькій - 99%.

Глава Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай розповів, що у псевдореферендумі на Луганщині, за даними окупантів, взяли участь стільки ж людей, скільки мали право голосу десять років тому – з урахуванням сотень тисяч евакуйованих та емігрантів.

Мер Енергодара Дмитро Орлов розповів, що біля Запорізької АЕС окупанти влаштували виставу з голосуванням на "референдумі". Для цього вони запросили масовку, яка вдавала працівників ЗАЕС.

"Велика група чоловіків у цивільному дочекалася закінчення зміни на станції та змішалася з її персоналом, який виходив після зміни. Дорогою ряджені роздавали інтерв'ю проросійським пропагандистським ЗМІ та вигукували слова підтримки Росії та псевдореферендуму, після чого пішли до автобуса, в якому проводилося "голосування", і показово заповнили бюлетені", - зазначив він.

Крім того, окупанти під дулами автоматів примусили голосувати на фейкових "референдумах" українських військовополонених в Оленівці на Донеччині.

Журналіст Денис Казанський показав відео, як виглядає референдум під дулами автоматів - озброєні окупанти разом із членами "виборчкомів" ходять по квартирах.

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