"Путін розлючений та принижений, тому здатний до будь-яких рішень" – західний експерт

Сьогодні питання можливого застосування ядерної зброї Росією є, напевно, предметом найбільших спекуляцій, зокрема у Києві та Вашингтоні, коли офіційні особи та коментатори запитують, що Путін може зробити далі.

У тому, що світ має серйозніше поставитися до ядерних погроз Володимира Путіна, впевнений експерт із глобальної політики та колумніст Al Jazeera Марван Бішара.

Від початку повномасштабної війни в Україні Путін неодноразово натякав, а подекуди й прямо казав, що не зупиниться перед використанням ядерної зброї, якщо побачить таку потребу.

"Захід легковажить цією загрозою. Оголошена мобілізація демонструє, що Путін розлючений та принижений, а отже цілком здатний на використання будь-яких засобів", - пише автор.

Факт мобілізації є промовистим, бо йдеться про найбільшу мобілізацію військ від часів Холодної війни. Ядерна загроза може втілитися як шляхом використання зброї, так і через пошкодження Запорізької атомної електростанції, і обидва ці сценарії трагічні та неприпустимі.

Щоб запобігти їх втіленню, впевнений колумніст Al Jazeera, світові лідери мають зупинити ескалацію та шукати дипломатичного вирішення війни.

"Головне, що світ має памʼятати, це те, що в ядерній війні не буде переможців", - додав він.

Нагадаємо, Володимир Путін у своєму виступі, під час якого висловився за приєднання окупованих територій України до Росії, пригрозив застосуванням ядерної зброї. Він пообіцяв визнати результати фейкових референдумів щодо приєднання до Росії на окупованих частин Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. А задля продовження війни проти України підписав указ про часткову мобілізацію, під час якої до війська призвуть 300 тисяч людей.

Росія володіє найбільшим у світі ядерним арсеналом - понад 6300 боєголовок. Серед країн НАТО перше місце за кількістю ядерних боєголовок посідає США - близько 5800. У Франції, за деякими даними, майже 300 боєголовок, у Великій Британії - близько 215. Точні цифри невідомі, адже більшу частину інформації про свої ядерні програми держави не розголошують.

Як у світі реагують на ядерний шантаж Путіна і мобілізацію в РФ - читайте у нашому матеріалі.

Погрози ядерним ударом: як світ зможе протистояти Путіну