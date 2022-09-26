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У Криму мобілізували 60 тисяч чоловіків

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У Криму мобілізували 60 тисяч чоловіків

Фото: Associated Press

Повістки кримчанам видають просто на вулиці.

У тимчасово окупованому Криму так звана "адміністрація" мобілізувала до російської армії 60 тисяч чоловіків. 

Про це повідомляє Кримськотатарський ресурсний центр.  

"У Криму окупаційна адміністрація вже мобілізувала 60 тисяч осіб. Більше того, масово роздають повістки у місцях компактного проживання кримських татар", - йдеться у повідомленні.

За даними центру, мобілізованих відвезли на полігони у селище Перевальне та Козачу Бухту у м. Севастополь.

Як наголошують у КРЦ, повістки видають і тим, хто служив при Україні, і навіть 53-річним відставним.

"Стоять машини Росгвардії і просто на вулиці видають повістки всім поспіль", - зазначили в Кримськотатарському ресурсному центрі.

Нагадаємо, Зеленський прокоментував масову "мобілізацію" кримських татар окупантами.

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