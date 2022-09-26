В Крыму мобилизовали 60 тысяч мужчин

Повестки крымчанам выдают прямо на улице.
Во временно оккупированном Крыму так называемая "администрация" мобилизовала в российскую армию 60 тысяч мужчин.
Об этом сообщает Крымскотатарский ресурсный центр.
"В Крыму оккупационная администрация уже мобилизовала 60 тысяч человек. Более того, массово раздают повестки в местах компактного проживания крымских татар", — говорится в сообщении.
По данным центра, мобилизованных отвезли на полигоны в пгт. Перевальное и Казачью Бухту в г. Севастополь.
Как отмечают в КРЦ, повестки выдают и служившим при Украине, а также 53-летним отставным.
"Стоят машины Росгвардии и просто на улице выдают повестки всем подряд", — отметили в Крымскотатарском ресурсном центре.
Напомним, Зеленский прокомментировал массовую "мобилизацию" крымских татар оккупантами.
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