В Крыму мобилизовали 60 тысяч мужчин

Во временно оккупированном Крыму так называемая "администрация" мобилизовала в российскую армию 60 тысяч мужчин.

Об этом сообщает Крымскотатарский ресурсный центр.

"В Крыму оккупационная администрация уже мобилизовала 60 тысяч человек. Более того, массово раздают повестки в местах компактного проживания крымских татар", — говорится в сообщении.

По данным центра, мобилизованных отвезли на полигоны в пгт. Перевальное и Казачью Бухту в г. Севастополь.

Как отмечают в КРЦ, повестки выдают и служившим при Украине, а также 53-летним отставным.

"Стоят машины Росгвардии и просто на улице выдают повестки всем подряд", — отметили в Крымскотатарском ресурсном центре.

Напомним, Зеленский прокомментировал массовую "мобилизацию" крымских татар оккупантами.

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