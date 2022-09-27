Ядерний шантаж Кремля: чи перейде Путін від погроз до дій

ТСН.ua розбирався, що думають про погрози РФ в Україні та на Заході

Президент РФ Володимир Путін продовжує погрожувати світу застосуванням ядерної зброї. Очільник Кремля стверджує, що це країни Заходу влаштували "ядерний шантаж" РФ, таким чином, у разі загрози територіальній цілісності вона готова "використати всі наявні в себе засоби". Причому, говорячи про "територіальну цілісність РФ", Путін натякає також і на окуповані українські території.

Українська влада ставиться до заяв Путіна серйозно, а США і ЄС нагадують Кремлю про можливі катастрофічні наслідки цього рішення. В Москві тим часом продовжують нагнітати істерію, щоб показати, що їхні погрози - не просто блеф.

ТСН.ua розбирався, чи є ядерна загроза реальною.

РФ продовжує залякувати Україну і Захід

Заступник глави Радбезу РФ Дмитро Мєдвєдєв, який скандальними заявами намагається перевершити покійного Володимира Жириновського, висловив упевненість, що Захід не втручатиметься у випадку застосування ядерної зброї проти України.

"Якщо загроза Росії перевищить встановлену межу небезпеки, нам доведеться відповісти. Ніхто не питає дозволу, без довгих консультацій. І це точно не блеф", - зазначив Мєдвєдєв.

Він висловив переконання, що в разі застосування тактичної ядерної зброї "НАТО не буде прямо втручатися в конфлікт".

"Гинути в ядерному апокаліпсисі заокеанські та європейські демагоги не збираються. А тому – проковтнуть використання будь-якої зброї у поточному конфлікті", - заявив він.

Раніше Мєдвєдєв пригрозив використанням "усіх методів самозахисту" після "референдумів" на окупованих територіях України.

Своєю чергою, очільник МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що всі російські закони і доктрини, включно з ядерною, поширюватимуться і на приєднані через фейкові "референдуми" території України в разі їх закріплення в конституції Росії.

Що кажуть у Зеленського

Президент України Володимир Зеленський ставиться до погроз Путіна серйозно.

"Можливо, вчора це був блеф. Зараз це може бути реальністю... Він (Путін – ред.) хоче налякати весь світ. Це перші кроки його ядерного шантажу. Я не думаю, що він блефує. Я думаю, що світ стримує його і стримує цю загрозу. Нам потрібно продовжувати тиснути на нього і не дозволяти щоб він продовжував", – заявив президент України в інтерв'ю CBS News.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у статті для "Укрінформу" заявив, що наразі не можна повністю виключати ймовірність прямого втягування провідних країн світу в "обмежений" ядерний конфлікт, за яким вже прямо проглядається перспектива Третьої світової війни.

З огляду на це, Залужний наполегливо рекомендує світовим лідерам, і не лише союзникам, перешкоджати спробам Росії використати тактичну ядерну зброю.

"Будь-які спроби практичних кроків щодо застосування ТЯЗ мають бути припинені з використанням всього арсеналу засобів, що є у розпорядженні країн світу", – наполягає він.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав заяви Путіна і Лаврова про можливе застосування ядерної зброї "абсолютно безвідповідальними і неприпустимими".

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк також вважає, що на погрози Путіна мають відреагувати інші ядерні держави.

"Завуальовані погрози ядерною зброєю з трибуни ООН від члена Радбезу ООН – більшої насмішки над глобальними інституціями годі й уявити. Ядерні погрози РФ – це проблема не України, а всього світу. Члени Ядерного клубу мають окреслити Росії наслідки. "Скринька Пандори" має бути закритою", - наголосив він.

Захід уважно спостерігає за ситуацією

26 вересня, прессекретарка адміністрації президента США Джо Байдена Карін Жан-П'єр прокоментувала ймовірність застосування Росією ядерної зброї та оцінила реальність погроз Путіна.

"Що стосується доказів [підготовки до застосування ядерної зброї], то ми цього не бачимо на даний момент. Ми сприймаємо ці загрози дуже серйозно, проте ми не бачили будь-яких підстав для зміни нашого власного рівня готовності ядерних сил на даному етапі", - сказала Жан-П'єр.

Вона також нагадала, що і сам президент Байден, і радник з національної безпеки Джейк Салліван наголошували, що ядерні погрози Путіна проти Європи є безвідповідальними та необачними.

Державний секретар США Ентоні Блінкен висловився більш жорстко. За його словами, Штати "дуже чітко говорили з росіянами публічно і приватно, щоб вони припинили базікати про ядерну зброю".

Верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель сказав, що не варто недооцінювати погрози застосувати ядерну зброю. За його словами, війна досягла "небезпечного моменту".

Актом відчаю назвав заяви Путіна канцлер Німеччини Олаф Шольц.

"Останнє рішення російського уряду є актом відчаю. Росія не може виграти цю кримінальну війну, а останніми рішеннями Путін і Росія все тільки погіршують. Він повністю недооцінив ситуацію з самого початку, опір українців та їхню готовність протистояти, а також єдність і рішучість друзів України", - заявив очільник німецького уряду.

Також читайте У разі ядерного удару з Росії США та союзники можуть втрутитись у цей конфлікт на боці України – експерт

Чи перейде Путін від погроз до дій: думки експертів

Військовий експерт Олег Жданов висловив думку, що США можуть завдати превентивного удару по Росії через ядерний шантаж.

"Путін розмахує ядерною зброєю, але США демонструють чітку впевненість, що відповідь буде. Вважається, що Джо Байден зайняв таку саму позицію, як свого часу Кеннеді, коли була карибська криза. Тоді була заява, що якщо СРСР застосує ядерну зброю, то Америка відповість. Зараз те саме заявив Джо Байден адміністрації Путіна. Йдеться, що якщо буде спроба. Наголошую, при спробі застосування ядерної зброї США можуть нанести превентивний удар по РФ. При цьому не тільки звичайною зброєю, а й ядерною", - пояснив Жданов.

Військовий експерт, нагадав, що для цього США підняли спеціальні літаки, які "полюють" на ядерні ракети.

Ексголова МЗС Павло Кілмкін вважає, що Путін цілком може застосувати ядерну зброю як "останній аргумент".

"Я серйозно ставлюся до погроз Путіна, вважаю застосування малоймовірним, але не вважаю, що він його не застосує. Я знаю, що наші союзники теж уважно на це дивляться і вони чудово розуміють, що в голові у Путіна каша з великодержавства, реваншизму, історії, яку він сам собі вигадав, розуміння, що режим посиплеться, якщо він діятиме далі", - сказав він.

Клімкін сподівається, що "оточення Путіна розуміє, що загнаний у кут він може застосувати будь-що, і їм доведеться разом із ним за це відповідати".

Російський політолог і публіцист Андрій Піонтковський заявив, що Захід пригрозив Путіну фізичним знищенням у випадку використання ядерної зброї.

Путіну відповіли, що через використання ядерної зброї Захід не капітулює, а навпаки буде готовий також використати тактичну ядерну зброю й інші засоби і завдасть нищівний удар по Росії і в тому числі по Путіну. Простіше кажучи, йому сказали, що його вб'ють – в тому випадку, якщо він використає ядерну зброю. Особисто його вб'ють. Тому ця карта вже побита", - сказав Піонтковський.

Читайте також: