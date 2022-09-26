Якщо Росія застосує ядерну зброю, у США є план дій - Блінкен

Невідомо, чи скаже хто-небудь президенту РФ Володимиру Путіну "ні" в Кремлі.

У адміністрації президента США Джо Байдена є план дій на випадок, якщо Росія застосує ядерну зброю.

Про це повідомив державний секретар США Ентоні Блінкен, пише CBS.

Однак він відмовився розкрити конкретні відомості. За словами Блінкена, у США "дуже чітко говорили з росіянами публічно і приватно, щоб вони припинили базікати про ядерну зброю".

Держсекретар додав, що невідомо, чи скаже хто-небудь президенту РФ Володимиру Путіну "ні" в Кремлі, якщо він вирішить застосувати ядерну зброю.

"Зазвичай немає нікого, у кого була б здатність або бажання говорити правду владі. І частково, я думаю, Росія потрапила в той безлад, у якому вона зараз знаходиться, тому що в системі немає нікого, хто міг би ефективно сказати Путіну, що він чинить неправильно", - сказав він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський не думає, що російський диктатор Володимир Путін блефує, коли вдається до погроз ядерною зброєю.

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