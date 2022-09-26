Если Россия применит ядерное оружие, у США есть план действий — Блинкен

Неизвестно, скажет ли кто-нибудь президенту РФ Владимиру Путину "нет" в Кремле.

У администрации президента США Джо Байдена есть план действий на случай, если Россия применит ядерное оружие.

Об этом сообщил государственный секретарь США Энтони Блинкен, пишет CBS.

Однако он отказался раскрыть конкретные сведения. По словам Блинкена, в США "очень четко говорили с россиянами публично и частно, чтобы они прекратили болтать о ядерном оружии".

Госсекретарь добавил, что неизвестно, скажет ли кто-нибудь президенту РФ Владимиру Путину "нет" в Кремле, если он решит применить ядерное оружие.

"Обычно нет никого, у кого была бы способность или желание говорить правду власти. И частично, я думаю, Россия попала в тот беспорядок, в котором она сейчас находится, потому что в системе нет никого, кто мог бы эффективно сказать Путину, что он поступает неправильно", — сказал он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский не думает, что российский диктатор Владимир Путин блефует, когда прибегает к угрозам ядерным оружием.

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