Бігль Лорі навчилась попереджати бійців про наближення ракети, за це їй пробачають крадіжку печива і шкарпеток

Чотирилапа Лорі стала талісманом та бойовою подругою 104-ї бригади тероборони на Рівненщині. Вона до війська пішла разом зі своїм господарем і з домашньої собаки стала службовою. Нині пильнує білоруський кордон і за найменшої небезпеки одразу сповіщає військових, йдеться в ТСН.

До повномасштабної війни Лорі – породи бігль - була домашньою собакою, а до війська потрапила разом зі своїм господарем. Побратими із бригади дивуються як собака змінилася у війську. «В Лорі звичайно потенціал розкрився, я сам того не очікував. Вона була до цього звичайна домашня тварина», - каже прикордонник.

Боєць за позивним «Хата» - кінолог, саме він взявся за військове виховання Лорі. «Примхлива, як всі дівчатка, вона ще всіх канонів воєнної служби не розуміє. Дисципліна в неї трохи підкульгує», - каже кінолог.

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Він і додає, що попри це, вона старанна - Лорі сама вона опанувала те, чого її не вчили, вона завчасно стала сповіщати про загрозу. «Коли ракетна небезпека, вона попереджує. Вона починає гавкати, крутитися», - розповідають побратими.

І знає кожного у підрозділі, тож про незнайомців дає знати за секунду. А ще тут називають Лорі позаштатним психологом, ніхто не лишається байдужим, коли їй раптом хочеться побавитись.

Хоча й зізнаються бійці, що інколи Лорі тихенько й печива може поцупити, чи буває після її гостин шкарпеток недорахуватися, та за її бешкетування не сварять. Вона, кажуть, не просто собака, а бойова подруга. І її цікавість до всього навколо, кажуть, розвиватимуть - бачать потенціал у виявленні вибухонебезпечних предметів. «Нюх в неї дуже хороший, в майбутньому будемо привчати до розшукових дій», - каже кінолог.

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