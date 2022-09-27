Українська артилерія відрізає ланцюги постачання російських військ на Донеччині

Лють українських артилеристів відчуває на собі ворожа піхота, придушуючи ударний потенціал окупантів на лінії фронту. Українські артилеристи виявляють слабкі місця російської армії і б’ють по скупченню ворога новітніми американськими боєприпасами, йдеться в ТСН.

Часу на відпочинок у бійців майже немає, бо втримувати цю ділянку на Донецькому напрямку, зізнається 32-річний Іван, подекуди вимагає надзусиль. «Ми тут бігаємо як зайці, то влізло, то вправо, то вперед… Наша задача не дати ворогу пройти, не продавити піхоту», - каже боєць.

Олександр на війні від 2014 року, нині у складі екіпажу гусеничної САУ регулярно передає палкі привіти російським військам снарядами у 122-мм. «Це, щоб робити гумором поганим кацапам, скручується ковпачок при зіткненні з землею, він одразу виривається і осколками б’є піхоту», - розповідає боєць про свої завдання.

Бити піхоту окупантів на цьому напрямку буде і закордонний порох. Нещодавно підрозділ поповнив запаси вбивчого заліза для росіян новими американськими боєприпасами. «Американці підходять креативно в них підривник окремо упакований», - дивуються бійці.

Максимальна дальність гаубиці 2С1 -15 кілометрів глиб ворожих позицій. Розганяється ця машина при гарному обслуговуванні до 80 км за годину. «Це моя Ляля і я її дуже люблю, буває трошки капризує, але мій механік-водій з нею знаходить спільну мову», - каже боєць.

Відпрацьовувати ворожі цілі бойовий розрахунок має швидко, влучно і непомітно. Адже російські безпілотники у небі полюють саме на нашу артилерію. Отримавши координати скупчення російських військ бійці корегують гармату і наводяться на ціль. Через деякий час бійці отримують підтвердження - ворожа ціль знищена. «Наші задачі не дати їм сконцентрурувати той кулак ударний, війська підтягнути до передка, щоб наступати», – кажуть військові.

Попри те, що ворожу артилерію наші армійці відкинули подалі, лишається загроза далекобійних касетних боєприпасів. Російські війська щільно засипають ними поля і селища довкола. Тому роботи нашим артилеристам на цьому напрямку найближчим часом не бракуватиме.

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