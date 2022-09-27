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Міністерка закордонних справ Франції прибула до Києва

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Міністерка закордонних справ Франції прибула до Києва

Фото: Associated Press

У вівторок, 27 вересня, до Києва з офіційним візитом прибула міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна.

За словами міністерки, вона прибула до України, аби висловити підтримку. Наразі більше деталей про приїзд Колонни не відомо.

Про свій візит міністерка закордонних справ Франції повідомила у Twitter.

"Доброго ранку, Україно, я рада повернутися до Києва. Франція поруч, щоб підтримати Україну", - написала вона.

Нагадаємо, раніше очільник МЗС України Дмитро Кулеба провів переговори з французькою колегою Катрін Колонною. Міністри двох країн обговорили можливості для нових постачань самохідних артилерійських установок "Caesar" для українських захисників.

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