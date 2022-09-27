Міністерка закордонних справ Франції прибула до Києва

У вівторок, 27 вересня, до Києва з офіційним візитом прибула міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна.
За словами міністерки, вона прибула до України, аби висловити підтримку. Наразі більше деталей про приїзд Колонни не відомо.
Про свій візит міністерка закордонних справ Франції повідомила у Twitter.
"Доброго ранку, Україно, я рада повернутися до Києва. Франція поруч, щоб підтримати Україну", - написала вона.
Bonjour l'Ukraine , la France est à vos côtés. #Kiev— Catherine Colonna (@MinColonna) September 27, 2022
Good morning #Ukraine, it's good to be back. #Kyiv
Доброго ранку #Україно, я рада повернутися #Київ. Франція поруч, щоб підтримати Україну. pic.twitter.com/PoNlKfqqqN
Нагадаємо, раніше очільник МЗС України Дмитро Кулеба провів переговори з французькою колегою Катрін Колонною. Міністри двох країн обговорили можливості для нових постачань самохідних артилерійських установок "Caesar" для українських захисників.
Читайте також:
- Німець взяв участь у російських "референдумах" в Україні: його вже звільнили з роботи
- США нададуть Україні додаткові 457,5 млн доларів: Блінкен розповів, на що спрямують кошти\
- Голова МЗС Туреччини: "Окуповані території — це землі України"