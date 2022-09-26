Голова МЗС Туреччини: "Окуповані території — це землі України"

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган продовжить переговори з президентом Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це заявив голова МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу на зустрічі із представниками ЗМІ в Японії, повідомляє агентство Anadolu.

"Президент Ердоган продовжить переговори з Путіним і Зеленським. Наша мета – організувати зустріч двох лідерів для ухвалення рішень на рівні глав держав. За наслідки цієї війни розплачується весь світ", – сказав він.



Глава турецького МЗС також зазначив, що необхідно домогтися укладання "справедливого миру". Водночас він наголосив, що окуповані наразі території – це території України.



"Туреччина від самого початку не визнала незаконної анексії Криму, про що чітко заявила Росії. Ми також не визнаємо підсумків референдумів на території України", – сказав він.



Раніше Ердоган наприкінці свого візиту до США для участі в 77-й Генеральній Асамблеї ООН анонсував нові переговори з лідерами України та Росії.

"Ми продовжуватимемо наші зусилля для забезпечення миру та стабільності в майбутньому. Наприклад, щойно ми повернемося (з Нью-Йорка. - ред.), ми знову зателефонуємо лідерам і продовжимо з ними нашу телефонну дипломатію", - сказав він.

Водночас, Ердоган нагадав, що закликав Росію припинити військові операції та вивести свої сили з України, які увійшли на її територію від 24 лютого.

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