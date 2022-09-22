Ердоган знов зустрінеться з Путіним та Зеленським

Ердоган запевнив: турецькі зусилля щодо встановлення миру між Росією та Україною триватимуть.
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган наприкінці свого візиту до США для участі в 77-й Генеральній Асамблеї ООН анонсував нові переговори з лідерами України та Росії.
Ердоган повідомив про це в інтерв’ю журналістам Türkevi у Нью-Йорку.
Президент Туреччини заявив, що останній обмін полоненими, який відбувся за його посередництва, є "важливим кроком до припинення війни".
Він також подякував президенту України Володимиру Зеленському та очільнику Кремля Путіну за можливість обміну полоненими і сказав, що турецькі зусилля щодо встановлення миру між Росією та Україною триватимуть.
"Ми продовжуватимемо наші зусилля для забезпечення миру та стабільності в майбутньому. Наприклад, щойно ми повернемося (з Нью-Йорка. - ред.), ми знову зателефонуємо лідерам і продовжимо з ними нашу телефонну дипломатію", - сказав він.
Водночас, Ердоган нагадав, що закликалв Росію припинити військові операції та вивести свої сили з України, які увійшли на її територію з 24 лютого.
Нагадаємо, за даними російських ЗМІ, насправді в РФ планують мобілізувати мільйон людей, а не офіційно оголошені 300 тис.
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