Представлена GOPRO HERO 11 BLACK

GoPro представили новинку серед своїх екшн-камер, а саме Hero 11 Black. Камера має такий же корпус як і Hero 10 Black, проте також буде доступна міні-версія без екранів та з меншим аккумулятором — Hero 11 Black Mini.

У продажу також доступні аксесуари для GoPro, а саме комплект Creator Edition, у якому є батарейний блок із вбудованими кнопками, направлений мікрофон та світлодіодна підсвітка.

Hero 11 Black оснащений трохи збільшеним 1/1,9-дюймовим сенсором 8:7, який дозволяє використовувати нові режими зйомки та робити 27-мегапіксельні фотографії. Камера також здатна записувати 10-бітні кольори та знімати відео з роздільною здатністю до 5,3K при 60 кадрах за секунду або 4K при 120 кадрах за секунду. У новинці також доступний новий режим FullFrame, який дозволяє знімати у форматі 8:7, своєю чергою режим HyperView дозволяє робити запис у традиційному та звичайному форматі 16:9.

У стандартному комплекті з GoPro Hero 11 поставляється ще аккумулятор Enduro, який також був додатковим акумулятором для Hero 10. Разом з камерою в комплект також входять чохол для перенесення, клейкі кріплення, пряжка з гвинтом, SD-карта Sandisk Extreme ємністю 32 ГБ та кабель USB-C.

Камеру також можна використовувати для підводної зйомки, адже її можна занурювати на глибину до 10 метрів без будь-яких додаткових чохлів.

Ціна GoPro Hero 11 Black становить від 399 доларів США. Вартість Hero 11 Mini складає від 300 доларів. Старт продажу Hero 11 Black на офіційному сайті компанії розпочався 15 вересня, а старт продажу Mini очікується з 25 жовтня.