Представлена GOPRO HERO 11 BLACK

GoPro представили новинку среди своих экшн-камер, а именно Hero 11 Black. Камера имеет такой же корпус как Hero 10 Black, однако также будет доступна мини-версия без экранов и с меньшим аккумулятором — Hero 11 Black Mini.

В продаже также доступны аксессуары для GoPro, а именно комплект Creator Edition, в котором есть батарейный блок со встроенными кнопками, направлен микрофон и светодиодная подсветка.

Hero 11 Black оснащен немного увеличенным 1/1,9-дюймовым сенсором 8:7, позволяющим использовать новые режимы съемки и делать 27-мегапиксельные фотографии. Камера также может записывать 10-битные цвета и снимать видео с разрешением до 5,3K при 60 кадрах в секунду или 4K при 120 кадрах в секунду. В новинке также доступен новый режим FullFrame, позволяющий снимать в формате 8:7, в свою очередь режим HyperView позволяет производить запись в традиционном и обычном формате 16:9.

В стандартном комплекте с GoPro Hero 11 поставляется еще аккумулятор Enduro, который также являлся дополнительным аккумулятором для Hero 10. Вместе с камерой в комплект также входят чехол для переноски, клейкие крепления, пряжка с винтом, SD-карта Sandisk Extreme емкостью 32 ГБ-C.

Камеру можно использовать для подводной съемки, ведь ее можно погружать на глубину до 10 метров без каких-либо дополнительных чехлов.

Цена GoPro Hero 11 Black составляет от 399 долларов США. Стоимость Hero 11 Mini составляет от 300 долларов. Старт продаж Hero 11 Black на официальном сайте компании начался 15 сентября, а старт продаж Mini ожидается с 25 октября.