Эрдоган снова встретится с Путиным и Зеленским

Эрдоган заверил: турецкие усилия по установлению мира между Россией и Украиной будут продолжаться.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в конце своего визита в США для участия в 77-й Генеральной Ассамблее ООН анонсировал новые переговоры с лидерами Украины и России.
Эрдоган сообщил об этом в интервью журналистам Türkevi в Нью-Йорке.
Президент Турции заявил, что последний обмен пленными, состоявшийся при его посредничестве, является "важным шагом к прекращению войны".
Он также поблагодарил президента Украины Владимира Зеленского и главу Кремля Путина за возможность обмена пленными и сказал, что турецкие усилия по установлению мира между Россией и Украиной будут продолжаться.
"Мы будем продолжать наши усилия для обеспечения мира и стабильности в будущем. Например, как только мы вернемся (из Нью-Йорка. — ред.), мы снова позвоним лидерам и продолжим с ними нашу телефонную дипломатию", — сказал он.
В то же время Эрдоган напомнил, что призвал Россию прекратить военные операции и вывести свои силы из Украины, вошедших на ее территорию с 24 февраля.
Напомним, по данным российских СМИ, в действительности в РФ планируют мобилизовать миллион человек, а не официально объявлены 300 тыс.
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