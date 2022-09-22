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Кулеба обговорив з французькою колегою постачання Україні нових САУ "Caesar"

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Кулеба обговорив з французькою колегою постачання Україні нових САУ "Caesar"

Фото: Twitter/Дмитро Кулеба

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба провів переговори з французькою колегою Катрін Колонною.

Міністри двох країн обговорили можливості для нових поставок самохідних артилерійських установок "Caesar" для українських захисників.

Про це Кулеба повідомив у своєму Twitter.

За словами міністра, однією з основних тем переговорів було притягнення Росії до відповідальності за її злочини та внесок Франції у відновлення України.

"Я представив Київський договір безпеки. Ми також працюємо над постачанням нових CAESAR до України", - додав Кулеба.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна знає, як перемогти у війні з Росією, і доб’ється цього.

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