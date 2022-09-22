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Кулеба обсудил с французской коллегой поставку Украине новых САУ "Caesar"

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Кулеба обсудил с французской коллегой поставку Украине новых САУ "Caesar"

Фото: Twitter/Дмитрий Кулеба

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провел переговоры с французской коллегой Катрин Колонной.

Министры двух стран обсудили возможности новых поставок самоходных артиллерийских установок "Caesar" для украинских защитников.

Об этом Кулеба сообщил в своем Twitter.

По словам Министра, одной из основных тем переговоров было привлечение России к ответственности за ее преступления и вклад Франции в восстановление Украины.

"Я представил Киевский договор безопасности. Мы также работаем над поставкой новых CAESAR в Украину", — добавил Кулеба.

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина знает, как победить в войне с Россией и добьется этого.

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