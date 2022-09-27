Ракетний удар по Первомайську: росіяни вбили семеро місцевих мешканців

Російські окупанти завдали ракетного удару по місту Первомайск. Внаслідок чого загинуло семеро людей, зокрема одна дитина.

Росіяни під час ракетного удару по Первомайську на Харківщині вбили семеро місцевих мешканців.

Про це повідомив глава обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Також читайте Ядерний шантаж Кремля: чи перейде Путін від погроз до дій

Як стало відомо, росіяни ракетою вдарили по житлових будинках, господарчих спорудах. Сталося загоряння автівок.

“На місці знайшли уламки “Іскандеру”. Росіяни забрали життя 15-річної дитини, за даними Управління ДСНС під завалами знайшли сім загиблих людей”, - наголосив Олег Синєгубов.

Нагадаємо, що у Держдепі не бачать ознак того, що Китай готується підтримати Росію у війні проти України.

Читайте також: