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Пункт пропуску "Шегині" працює лише для пішоходів: що сталося

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Пункт пропуску "Шегині" працює лише для пішоходів: що сталося

Фото: ДПСУ

Громадян просять обирати інші шляхи до Польщі.

На українсько-польському кордоні у пункті пропуску "Шегині" здійснюється пропуск лише пішоходів через збій бази даних. Громадян просять обирати інші шляхи до Польщі.   

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

"Пропуск транспортних засобів призупинено у обох напрямках через несправність бази даних Митної служби.Ми повідомимо про відновлення пропускних операцій, а поки просимо обирати інші шляхи до Польщі", - йдеться у повідомленні.

Однак для пішоходів пункт пропуску працює в звичайному режимі.

Нагадаємо, протягом вихідних до Фінляндії приїхала рекордна кількість росіян.

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