Пункт пропуску "Шегині" працює лише для пішоходів: що сталося

Громадян просять обирати інші шляхи до Польщі.
На українсько-польському кордоні у пункті пропуску "Шегині" здійснюється пропуск лише пішоходів через збій бази даних. Громадян просять обирати інші шляхи до Польщі.
Про це повідомляє Держприкордонслужба.
"Пропуск транспортних засобів призупинено у обох напрямках через несправність бази даних Митної служби.Ми повідомимо про відновлення пропускних операцій, а поки просимо обирати інші шляхи до Польщі", - йдеться у повідомленні.
Однак для пішоходів пункт пропуску працює в звичайному режимі.
Нагадаємо, протягом вихідних до Фінляндії приїхала рекордна кількість росіян.
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