На Черкащині прихильник РФ планував приєднатися до бойового підрозділу "кадировців"

Путінський поплічник поширював прокремлівську пропаганду. Він також виправдовував ворожі дії окупантів і планував приєднатися до мобільного загону особливого призначення "Ахмат", який більш відомий як ОМОН, Росгвардії у Чеченській Республіці.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Зловмисником виявився мешканець Сєвєродонецька Луганської області. У липні цього року переїхав до Черкаської області як переселенець зі сходу.

Українець намагався встановити контакти з представниками російських спецслужб і отримати від них завдання, яке полягало у проводенні підривної діяльності на території регіону. Крм того, він часто висловлювався серед місцевих жителів на підтримку вторгнення РФ, виправдовував ракетні удари по українських містах та інші воєнні злочини загарбників.

Нагадаємо, у Миколаєві будуть судити 47-річного місцевого жителя, якого підозрюють у співпраці з країною-агресоркою Росією. Слідство встановило, що чоловік передавав російській стороні інформацію щодо перебування українських військ та переміщення техніки. Прихильник путінських військ був підписником спеціально створеного росіянином Telegram-каналу. Саме там поширювали усю зібрану інформацію.

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