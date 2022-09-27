В Україні змінені умови виплати допомоги з безробіття: як саме

Термін виплат допомоги по безробіттю тепер буде залежати від страхового стажу

Відповідний законопроєкт №6067 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування служби зайнятості, соціального страхування на випадок безробіття, сприяння продуктивній зайнятості населення, у тому числі молоді, та впровадження нових активних програм на ринку праці ухвалила Верховна Рада у другому читанні.

У частині першій статті 23 Закону, викладеній у проєкті в новій редакції, змінено розмір допомоги по безробіттю, що встановлюється залежно від страхового стажу зареєстрованого безробітного. Також підвищується мінімальний розмір стажу, необхідний для отримання допомоги.

Закон впроваджує європейський метод до виплати допомоги по безробіттю відповідно до страхових принципів — чим більший страховий стаж, тим більша тривалість та розмір виплат.

На цей час загальна тривалість виплати допомоги з безробіття не може перевищувати 360 календарних днів протягом двох років, а для осіб, зазначених у частині другій статті 6 цього Закону та абзаці третьому частини четвертої статті 7 Закону України "Про забезпечення прав та свобод внутрішньо переміщених осіб" ", - 180 календарних днів".

Прийнятим законом визначено, що тривалість виплати допомоги безробітним визначається залежно від страхового стажу:

до 3 років – 180 календарних днів,

3-6 років – 210 календарних днів,

12-18 років – 270 календарних днів,

18-24 роки – 300 календарних днів.

І тільки якщо страховий вартовий безробітного перевищує 30 років, він може отримати допомогу з безробіття протягом 360 днів.

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