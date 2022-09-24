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В Україні змінили процедуру призначення субсидій

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В Україні змінили процедуру призначення субсидій

В Україні змінили процедуру призначення субсидій / Фото: УНІАН

Кабінет міністрів вніс зміни до порядку призначення та виплати житлових субсидій

Згідно з постановою Кабінету міністрів від 16 вересня 2022 р. № 1041 пенсійний фонд буде виплачувати субсидії з 1 жовтня 2022 року, а з 1 грудня — призначати субсидії.

Про це розповів голова правління ПФУ Євген Капінус: "Наразі передбачається два етапи: з жовтня будуть виплати, а з грудня почнемо приймати документи та проводити нарахування та призначення пенсій. Відповідні механізми, які працюють сьогодні у рамках пенсійного забезпечення, будуть реалізовані також у субсидіях".

Документи для призначення субсидій — заяву та декларацію подаються до:

  • структурного підрозділу з питань соціального захисту населення,
  • посадовим особам виконавчого органу,
  • центру надання адміністративних послуг за зареєстрованим/задекларованим місцем проживання (орендарі, внутрішньо переміщені особи — за фактичним місцем проживання),
  • органу Пенсійного фонду України — незалежно від місця проживання.

Заява та декларація можуть бути надіслані поштою або:

  • в електронній формі через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України,
  • мобільний додаток Пенсійного фонду України або Портал Дія,
  • офіційний веб-сайт Мінсоцполітики або інтегровані з ними інформаційні системи органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування,
  • а також інформаційні системи Мінсоцполітики (з накладенням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису).

Постанова передбачає, що структурні підрозділи з питань соціального захисту населення передадуть органам Пенсійного фонду України пакети документів щодо звернень за призначенням житлових субсидій та наданням пільг на оплату житлово-комунальних послуг.

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Дата публікації
Перегляди
1202
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