Чи нарахована субсидія: де та як це перевірити

Щоб дізнатися, чи призначено субсидію — адресну допомогу, яка надається для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг не потрібно телефонувати в управління соціального захисту населення, зробити це можна онлайн.

Хто має право на субсидію

Право на отримання житлових субсидій за критеріями Міністерстві соціальної політики мають сім’ї, у яких плата за житлово-комунальні послуги більше визначеного для них обов’язкового платежу.

Обов’язковий відсоток платежу розраховується за встановленою формулою і залежить виключно від доходів сім’ї. Для його обчислення визначається середньомісячний сукупний дохід домогосподарства. Середньомісячний сукупний дохід ділиться на кількість членів домогосподарства, і визначається середньомісячний дохід на одну особу, дохід на одну особу ділиться на розмір прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць, встановленого на 1 січня року, з якого призначається субсидія. Отриманий результат ділиться на 2, а потім множиться на 20%, і у такий спосіб визначається відсоток від середньомісячного сукупного доходу. Після цього розраховується розмір обов’язкової частини платежу - обов’язковий відсоток платежу множиться на середньомісячний сукупний дохід домогосподарства.

Інформація про розмір нарахованої компенсації міститься в Єдиному державному реєстрі одержувачів житлових субсидій. У реєстрі можна побачити інформацію про стан субсидії, населений пункт, номер заяви, місцеперебування вашої особової справи, період нарахування компенсації.

Як перевірити чи вам призначили субсидію

Щоби дізнатися, чи нарахована субсидія та у якій сумі, необхідно перейти на портал Мінсоцполітики:

зайдіть на державний портал subsidii.ioc.gov.ua,

введіть свої особисті дані — область, місто, вулицю, номер будинку і квартири. Вводити ПІБ, номер паспорта, ІПН тощо — не потрібно;

підтвердьте, що ви не робот, і натисніть «Шукати».

Далі на екрані з’явиться уся інформація стосовно субсидії — її нарахування, сума, період призначення тощо.

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